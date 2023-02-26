Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan A!01 yeni indirim kataloğunu yayınlandı. 2 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan; beyaz eşya çeşitleri, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, valiz ve kadife kaymaz saçaklı halıya kadar onlarca ürün indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor. İşte, 2 Mart 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...