Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.386,42 %-0,39
        DOLAR 45,2008 %0,04
        EURO 52,9731 %-0,44
        GRAM ALTIN 6.634,40 %-1,03
        FAİZ 41,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,93 %-2,37
        BITCOIN 79.013,00 %0,13
        GBP/TRY 61,3260 %-0,14
        EUR/USD 1,1714 %-0,06
        BRENT 110,37 %2,03
        ÇEYREK ALTIN 10.847,24 %-1,03
        Haberler Ekonomi Enerji AB: Jet yakıtı krizinin ne kadar süreceği belirsiz

        AB'den jet yakıtı krizi açıklaması

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların devam ettiğini, kimsenin krizin ne kadar süreceğini öngöremediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den jet yakıtı krizi açıklaması

        Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa'da yaşanan jet yakıtı sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Avrupa'da petrol krizi durumunda veri toplamak için standart bir süreç olmadığını anlatan Itkonen, "Özellikle petrol ürünleri olmak üzere, farklı aktörlerin stoklarının gelişimi konusunda şeffaflık eksikliği de var." dedi.

        Itkonen, son derece istikrarsız bir jeopolitik durum yaşandığını anımsatarak, "Bununla birlikte, AB Komisyonu üye ülkelerinin ne kadar yakıtı olduğunu tam olarak biliyor. Kriz başladığından beri üye ülkeler, sektör temsilcileri, Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer paydaşlarla haftalık olarak görüşüyoruz. Bir sonraki Petrol Koordinasyon Grubu toplantısı da bu hafta yapılacak." diye konuştu.

        REKLAM

        AB içindeki bilgi paylaşım mekanizmasının iyi çalıştığını, ek şeffaflık sağladığını ve eylemleri koordine etmeye yardımcı olduğunu anlatan Itkonen, "Ticari stoklar ve stratejik stoklar arasındaki farkı biraz açıklamam gerekiyor. Şu anda ağırlıklı olarak ticari jet yakıtı stoklarıyla ilgili birçok haber görüyoruz. Burada Komisyon, hava yollarından ve diğer ilgili aktörlerden bilgi alıyor. Bu bilgileri vermek veya paylaşmak zorunda değiller, ancak devam eden koordinasyon çabasına katılıyorlar." dedi.

        Itkonen, şirketlerin veya üye ülkelerin ne kadar jet yakıtına sahip olduğunu açıklamanın AB Komisyonunun görevi olmadığını, stratejik petrol stoklarıyla ilgili özel sözleşmelere erişimlerinin de bulunmadığını belirterek, "Sanırım kimse bu durumun ne kadar daha süreceğini bilmiyor. Bu nedenle yapabileceğimiz en iyi ve en etkili şey her türlü olasılığa hazırlanmak." diye konuştu.

        Üye ülkeler ve diğer paydaşlarla yakın koordinasyon ve iş birliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Itkonen, "Bu hafta hava yollarına yönelik jet yakıtlarıyla ilgili bir rehber yayınlayacağız." dedi.

        Avrupa'da, Orta Doğu'daki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yapılamaması nedeniyle petrol ve doğalgaz fiyatları hızla arttı. Gübre fiyatlarının da hızla yükseldiği Avrupa'da, jet yakıtı fiyatları geçen yıldan bu yana 2 kattan fazla artış gösterdi.

        REKLAM

        Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre iki katından fazla arttı.

        AB rafinerileri normal şartlarda jet yakıtı tüketiminin yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Kalan kısmı ise özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ithal ediliyor.

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, geçen ay Avrupa'nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

        Hollanda merkezli hava yolu şirketi KLM, artan yakıt maliyetleri nedeniyle bu ay Avrupa içinde 160 uçuşu iptal edeceğini açıkladı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Lufthansa ayrıca, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

        Düşük maliyetli hava yolu şirketleri Ryanair ve EasyJet ile turizm şirketi TUI, olumsuz pazar koşulları nedeniyle yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti

        Erzurum'da boşanma aşamasında olduğu eşinin Instagram hesabı açmasına sinirlenen S.T. (26) kayınpederinin evine pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ardından kaçan S.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"