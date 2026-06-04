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        Haberler Gündem Politika ABB, Mansur Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını yalanladı | Son dakika haberleri

        ABB, Mansur Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını yalanladı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Mansur Yavaş'ın Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı iddiaları yalanlandı

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        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        "Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu aramadı"
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, "bayramın dördüncü günü Güvenpark’ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı" haberi yalanlandı.

        ANKA'nın haberine göre; bugün bir gazetede yer alan köşe yazısında, "Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, bayramın dördüncü günü Güvenpark’ta düzenlenen bayramlaşma programının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı, Yavaş’ın oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda olduğunu belirterek, 'Ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim' dediği" iddia edildi.

        "İFADELERİN TAMAMI ASILSIZDIR"

        ABB’den konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

        "Mansur Yavaş’ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır. Söz konusu iddialar tarafımıza sorulmuş olsaydı, böyle bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediği bilgisi paylaşılır, hatta kendilerine o gün Mansur Yavaş’ın kimlerle telefonda konuştuğu kayıtları dahi iletilirdi."

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