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ABD Açık'ta Osaka ve Zverev çeyrek finalde

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev, rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Naomi Osaka
AA

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 7. gününde oynanan 4. tur maçları tamamlandı.

Turnuvada 2018 yılının şampiyonu Japon Naomi Osaka, 14 numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit'ı bir saat 12 dakika sonunda 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı. Osaka, çeyrek finalde ABD'li Shelby Rogers ile eşleşti.

Tek erkeklerde ise Alman tenisçi Alexander Zverev, bir saat 34 dakika süren 4. tur karşılaşmasında İspanyol Alejandro Davidovich Fokina önünde zorlanmadı. Zverev, 6-2, 6-2, 6-1 biten setlerle 3-0 galip gelerek, çeyrek finalde Hırvat Borna Coric'in rakibi oldu.

2016 YILI ŞAMPİYONU KERBER ELENDİ

ABD Açık'ta 2016 yılı şampiyonu 17 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 4. turda ABD'li Jennifer Brady'ye elenmekten kurtulamadı.

Bir saat 29 dakika sonunda 6-1 ve 6-4 tamamlanan setlerle 2-0 galip gelen 28 numaralı seribaşı Brady, çeyrek finalde 23 numaralı seribaşı Yulia Putintseva ile mücadele etme hakkı kazandı.

Öte yandan tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ve 8 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic de turnuvaya 4. turda veda etti. ABD'li Shelby Rogers, Kvitova karşısında 7-6, 3-6, 7-6, Kazak Yulia Putintseva ise Martic önünde 6-3, 2-6, 6-4 sona eren setlerle 2-1 galip geldi.

SHAPOVALOV, GOFFIN'İ ELEDİ

Tek erkeklerdeki 4. tur mücadelesinde 12 numaralı seribaşı Denis Shapovalov, 7 numaralı seribaşı David Goffin'i saf dışı bıraktı.

Kanadalı Shapovalov, 3 saat 30 dakika süren maçta Belçikalı rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yendi.

Shapovalov, çeyrek finalde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in diskalifiye edilmesiyle tur atlayan 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo
Carreno Busta ile eşleşti.

8. GÜNÜN PROGRAMI

Dördüncü tur maçlarına devam edilecek ABD Açık'ın 8. gün programında, kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 15 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ile korta çıkacak. 2 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens karşısında tur vizesi arayacak.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 15 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile ABD'li Frances Tiafoe karşı karşıya gelecek.

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