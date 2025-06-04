Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.277,01 %2,98
        DOLAR 39,1526 %0,01
        EURO 44,6549 %0,21
        GRAM ALTIN 4.222,29 %0,01
        FAİZ 43,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 43,41 %-0,15
        BITCOIN 105.482,00 %-0,31
        GBP/TRY 53,0034 %0,11
        EUR/USD 1,1371 %-0,01
        BRENT 65,36 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 6.903,44 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump'tan çelik ve alüminyum kararnamesi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan çelik ve alüminyum kararnamesi

        ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameye imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 06:44 Güncelleme: 04.06.2025 - 06:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan çelik ve alüminyum kararnamesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

        Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

        İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Donald Trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Belediyeler soruşturmasında 22 tutuklama
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Dmitry Medvedev 'hızlı zafer' açıklaması
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        Zelenskiy: Rusya savaşa tamamen bağlı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Özel ile Bahçeli tokalaştı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Sara'dan Galatasaray itirafı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        İngiltere Hükümetinden Abramovich açıklaması
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"