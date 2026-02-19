Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.270,87 %0,08
        DOLAR 43,7700 %0,05
        EURO 51,7627 %0,34
        GRAM ALTIN 7.061,29 %0,67
        FAİZ 36,13 %1,06
        GÜMÜŞ GRAM 111,45 %2,35
        BITCOIN 67.148,00 %1,27
        GBP/TRY 59,2599 %0,28
        EUR/USD 1,1802 %0,16
        BRENT 70,78 %0,61
        ÇEYREK ALTIN 11.545,21 %0,67
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump'tan tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan tarife mesajı: Yüzde 78 azaldı

        ABD Başkanı Donald Trump, diğer şirketler ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ülkesinin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:01 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Trump'tan tarife mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, uygulanan gümrük vergileri ve bunların ülkedeki ticaret açığına etkisine ilişkin paylaşım yaptı.

        Şirketler ve ülkelere uygulanan gümrük vergileri sayesinde ABD'nin ticaret açığının yüzde 78 azaldığını ileri süren Trump, "Bu yıl, uzun yılların ardından ilk kez pozitif bir seviyeye çıkacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde Amerikan imalat sektörünü canlandırmak ve küresel ticaret dengesini ABD lehine çevirmek amacıyla Çin başta olmak üzere, birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmıştı.

        Trump, söz konusu adımları hem ekonomik bir koruma aracı hem de diplomatik bir pazarlık unsuru olarak kullanmıştı.

        Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikası küresel piyasaları sarsmış, ekonomik belirsizliği artırmış ve Kanada ile Avrupa Birliği gibi müttefikleriyle ilişkilerini germişti.

        Trump yönetimi, uygulamaların ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunurken söz konusu uygulamalar maliyetleri artırdığı ve müttefiklerle ekonomik gerilimi tırmandırdığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır merkezli fuhuş operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 12si tutuklandı. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak