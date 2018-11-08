Böylece 1985'ten bu yana ilk kez ABD hükümeti tarafından başlatılan ticaret önlemleri davasında nihai gümrük vergilerinin getirildiği bir karar alındı. Trump yönetimi, Ticaret Bakanlığı'nın özel sektör adına daha fazla anti-damping ve anti-sübvansiyon vergileri başlatmasıyla ticaret uygulamalarında daha agresif bir yaklaşım sözü verdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, "ABD piyasalarında damping yapılmış veya sübvanse edilmiş malların akışını kısıtlamak i çin ABD yasaları uyarınca yetkimiz kapsamında her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ancak son alüminyum levha vergileri Nisan ve Temmuz aylarında ilk uygulanan oranlara göre düşürüldü. İlk aralık yüzde 198.4 ila yüzde 280.46 arasındaydı.

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