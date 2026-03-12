Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.200,38 %0,19
        DOLAR 44,1130 %0,06
        EURO 50,9453 %-0,13
        GRAM ALTIN 7.297,74 %-0,53
        FAİZ 38,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 120,06 %-1,25
        BITCOIN 69.375,00 %-1,81
        GBP/TRY 59,0148 %-0,20
        EUR/USD 1,1538 %-0,25
        BRENT 98,94 %7,57
        ÇEYREK ALTIN 11.931,80 %-0,53
        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon beklentilere paralel - Para Haberleri

        ABD'de enflasyon beklentilere paralel

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilere paralel arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 08:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de enflasyon beklentilere paralel

        ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

        Enflasyon bu dönemde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. TÜFE ocakta aylık yüzde 0,2 artmıştı.

        Ülkede TÜFE şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

        Yıllık enflasyon da piyasa beklentilerine paralel kaydedilirken, TÜFE'deki artış ocak ayında da yıllık yüzde 2,4 olmuştu.

        Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

        REKLAM

        Barınma maliyetleri şubatta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük faktörü oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

        Gıda endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

        Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 olmuştu.

        Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmayı sürdürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kirpi Ahmet' cinayetinin gizemi 18 yıl sonra çözüldü; boğup çuvalla kaçak ocağa sonra baraja atmışlar

        ZONGULDAK'ta, kaybolduktan 2 yıl sonra 2010'da Ulutan Barajı'nda kemikleri bulunan 'Kirpi' lakaplı Ahmet Yılmaz'ı öldürdükleri öne sürülen 2'si tutuklu 4 şüpheli hakkında 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Yılmaz'ın otomobilde ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!