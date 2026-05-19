Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.029,54 %-2,35
        DOLAR 45,5774 %0,00
        EURO 53,0063 %-0,22
        GRAM ALTIN 6.660,72 %-0,46
        FAİZ 43,50 %2,67
        GÜMÜŞ GRAM 111,77 %-1,84
        BITCOIN 76.982,00 %0,16
        GBP/TRY 61,0891 %-0,22
        EUR/USD 1,1621 %-0,30
        BRENT 110,29 %-1,61
        ÇEYREK ALTIN 10.890,28 %-0,46
        Haberler Ekonomi Enerji ABD'den Rus petrolüne 30 günlük izin

        ABD'den Rus petrolüne 30 günlük geçici izin

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan kırılgan durumdaki ülkelerin Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Rus petrolüne 'izin'

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, en kırılgan durumdaki ülkelerin denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını duyurdu.

        Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Hazine Bakanı Bessent, bakanlığın en kırılgan durumdaki ülkelerin, denizde bekleyen Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla 30 günlük geçici bir genel lisans çıkarılacağını belirtti.

        Söz konusu sürenin uzatılmasının ek esneklik sağlayacağını ifade eden Bessent, ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yönelik özel lisanslar konusunda da birlikte çalışılacağını aktardı.

        Bessent, "Bu genel lisans, fiziki ham petrol piyasasının dengelenmesine yardımcı olacak ve petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasını güvence altına alacak." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Hazine Bakanı Bessent ayrıca, söz konusu düzenlemenin Çin'in indirimli petrolü stoklama kabiliyetini azaltarak mevcut arzın en çok ihtiyaç duyan ülkelere yeniden yönlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        Aile içi dehşet... 16 yaşındaki torun ninesini bıçakladı!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor