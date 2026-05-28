        ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

        ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile tahminlerin altında büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABD ekonomisi yüzde 1,6 büyüdü

        ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

        ABD'de ekonomi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

        Ekonominin yılın ilk çeyreğinde büyümesinde ihracat, yatırım, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. GSYH hesaplamasında negatif etki yapan ithalat da artış gösterdi.

        Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde öncü tahminlerde olduğu gibi yüzde 4,5 artış kaydedildi.

        Bu dönemde 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artışı gösteren kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e revize edildi.

        Yılın ilk çeyreğinde 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 yükselmişti.

