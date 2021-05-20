ABD Hazine Bakanlığı'ndan kripto para kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaSON DAKİKA: ABD'den flaş kripto para kararı!
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığı 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin bildirilmesini istedi

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.

SON DAKİKA: ABD'den flaş kripto para kararı!
ABD Hazine Bakanlığı'ndan kripto para kararı!
0:00 / 0:00
AA

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu aktarıldı.

Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, işletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerisi yer aldı.

Öte yandan raporda, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Biden yönetiminin vergi uyum gündeminde yer alan girişimlerle gelecek 10 yılda 700 milyar dolarlık ek vergi gelirinin öngörüldüğü aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin yükselişte
PARABitcoin'de toparlanma
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankaların döviz mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu
PARATCMB'nin toplam rezervleri açıklandı
TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 63 milyar lira
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
TCMB, mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı
PARANet UYP açığı 339.3 milyar dolar oldu
Bankpozitif'in HR Bank'a devri izne tabi değil
PARABankpozitif'in devri izne tabi değil
Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle dalgalı seyrini sürdürüyor
PARAPiyasalarda dalgalı seyir
KREDİ FAİZ ORANLARI 20 Mayıs 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Kripto para dünyası şokta! Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Ethereum Son Dakika
PARAKripto para dünyası şokta!
Fed Tutanakları: Toparlanmanın ilerlemesi varlık alımını azaltmak için kapıyı açabilir
PARAFed'den tahvil alımlarını azaltma sinyali