ABD'de aralarında WalMart ve Target gibi perakende devlerinin de yer aldığı 660 şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Çin ile ticari anlaşmazlığı çözmeye çağırdı.

Business Insider'ın haberine göre, Beyaz Saray'a ortak bir mektup yazan şirketler, Çin ile tarife savaşlarının ABD'li işletmeler ve tüketicilere zarar verdiği uyarısı yaptılar: "Tarifelere ilişkin göze göz, dişe diş mücadelenin tırmanmasından endişe duymaya devam ediyoruz. Uygulamaya konan tarifeler, Çin'in adil olmayan ticari uygulamalarını değişütirmede etkin bir araç olamadı. Tarifeler, Çinli şirketler tarafından değil ABD şirketleri tarafından doğrudan ödenen vergiler haline geldi."

ABD'nin önde gelen şirketlerinin imzasıyla gönderilen mektup, Çin mallarına yönelik gümrük tarifelerinin kaldırılması yönünde tarım, imalat. perakende ve teknoloji sektörlerinden 150 ticari grubun katılımıyla yürütülen kampanya kapsamında hazırlandı.



