Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),elektrikli otomobilleri için yeni bir yatırım yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, GM'in Kanada fabrikasına 785 milyon dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Ontario'daki tesiste elektrikli hafif ticari araçların üretileceği belirtildi. GM'in söz konusu yatırım ile EV600 isimli hafif ticari araçların üretimine Kanada tesisinde başlayacağı da verilen bilgiler arasında.

Tüketici elektroniği fuarı CES 2021'de uçan aracı hakkında bilgiler paylaşan GM, aracın dikey iniş ve kalkış yapabileceğini, havada yaklaşık 90 km/s hıza ulaşılabileceği bildirdi. Aracın ne zaman piyasa çıkacağı ise paylaşılmadı.

GM, geçtiğimiz günlerde yeni logosunu tanıtmıştı. 60 yıldır kullandığı logosunda ilk kez büyük değişikliğe giden GM'den yapılan açıklamada, yeni logonun şirketin yeni vizyonunu yansıttığı belirtilmişti.