ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic, "vicdanen" teknolojisini Pentagona sınırsız açamayacağını bildirdi

Yapay zeka modeli Claude'un üreticisi Anthropic firmasıyla, hükümet sözleşmelerini iptal etme tehdidinde bulunan Pentagon arasındaki anlaşmazlık sürüyor.

Amodei, yaptığı açıklamada, şirketten teknolojisindeki tüm güvenlik önlemlerini kaldırmasını ve sınırsız erişim sağlamasını talep eden Pentagon ile müzakerelerden henüz çekilmediklerini duyurdu.

Öte yandan, Amodei, Pentagon'un kendilerine sunduğu yeni sözleşmede "Claude'un ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını engelleme konusunda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmediğini" ifade etti.

Pentagon'dan gelen tüm tehditlere rağmen taleplerine "vicdanen uyamayacaklarını" belirten Amodei, aralarındaki ortaklığın tekrar gözden geçirilmesini umduklarını kaydetti.

PENTAGON, ANTHROPIC'E ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

ABD ordusunun bugüne kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.