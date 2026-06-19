Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.758,20 %-0,47
        DOLAR 46,4455 %0,00
        EURO 53,2689 %0,10
        GRAM ALTIN 6.220,21 %-1,06
        FAİZ 41,28 %0,39
        GÜMÜŞ GRAM 97,37 %-0,81
        BITCOIN 62.386,00 %-1,00
        GBP/TRY 61,5019 %0,28
        EUR/USD 1,1460 %0,02
        BRENT 79,20 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 10.170,04 %-1,06
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya ABD mahkemesi Ohio’nun çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını onayladı

        ABD mahkemesi Ohio’nun çocuklar için sosyal medya kısıtlamasını onayladı

        ABD 6. Temyiz Mahkemesi, Ohio eyaletinin 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya platformlarında ebeveyn onayı zorunluluğu getiren yasasını onayladı. Meta, TikTok ve YouTube gibi büyük platformları kapsayan karar, sosyal medya şirketlerinin itirazını reddederek eyaletin çocukları koruma yetkisini güçlendirdi. Karar, dünyada artan sosyal medya düzenlemeleri arasında önemli bir emsal oluşturuyor.

        Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocuklara sosyal medya kısıtlaması onaylandı

        Sosyal medya platformları son dönemde dünya genelinde ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Birçok ülkede hükümetler, gençlerin ruh sağlığı, mahremiyet ve güvenlik endişeleri nedeniyle özellikle çocuklara yönelik erişim sınırlamaları getiriyor. Bu küresel eğilimin önemli bir parçası olarak ABD’de Ohio eyaleti, 16 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn onayı zorunluluğu getiren yasasını mahkeme onayıyla uygulayabilecek.

        MAHKEME KARARININ DETAYLARI

        Cincinnati merkezli 6. Temyiz Mahkemesi’nin 2’ye 1 oyla aldığı kararla, alt mahkemenin yasayı durduran kararı bozuldu. Mahkeme, yasanın ABD Anayasası’nın İlk Ek Maddesi’ndeki ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine hükmetti.

        REKLAM

        Yasa, sosyal medya şirketlerinden 16 yaş altı kullanıcılar için yaş doğrulaması ve ebeveyn onayı talep ediyor. Mahkeme heyeti, yasanın dar kapsamlı olduğunu ve Ohio’nun çocukları korumak adına “zorlayıcı devlet çıkarı” bulunduğunu belirtti.

        Teknoloji endüstrisi lobisi NetChoice, yasanın anayasaya aykırı, belirsiz ve çocukların korunaklı içeriğe erişimini engellediğini savunmuştu. Kararın ardından NetChoice, Ohio sakinlerinin çevrimiçi mahremiyet ve anayasal haklarının tehdit altında olduğunu iddia ederek kararın nihai olarak bozulacağından emin olduklarını açıkladı.

        Ohio Başsavcısı Andy Wilson ise kararı memnuniyetle karşılayarak, “Bu karar ebeveynlere çocukları üzerinde denetim ve katılım imkanı sunuyor” dedi.

        “Social Media Parental Notification Act” (Sosyal Medya Ebeveyn Bildirim Yasası) olarak bilinen düzenleme, 2023’te eyalet yasama organınca kabul edilmiş ve Ocak 2024’te yürürlüğe girmişti. Ancak yasa, kısa süre sonra federal mahkeme tarafından askıya alınmıştı.Yasa, çocuklara yönelik olduğu makul ölçüde öngörülebilen web siteleri ve uygulamalar için yaş doğrulama zorunluluğu getiriyor. Hangi platformların kapsama gireceğini belirleyen 11 faktörlü bir liste ile bazı istisnalar da tanımlanıyor.

        TÜRKİYE’DE DE BENZER UYGULAMA

        Türkiye’de de çocukları korumaya yönelik önemli bir adım atılmıştı. TBMM’de kabul edilen ve 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirildi. Yasaya göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet sunamayacak, yaş doğrulama sistemleri kurmak ve ebeveyn kontrol araçları sağlamak zorunda kalacak.

        Bu uygulamalar, Avustralya başta olmak üzere birçok ülkede çocuklara sosyal medya erişimini sınırlama yönündeki adımlarla uyumlu. Yasama organları, platformların gençlerde yarattığı mental sağlık sorunları, bağımlılık ve güvenlik risklerine karşı harekete geçiyor. Ohio davası, NetChoice’ın benzer eyalet yasalarına karşı açtığı davalardan yalnızca birini oluşturuyor.

        ABD'deki mahkeme kararında, yasanın ebeveyn onayı gerekliliğinin çocukları korumaya yönelik “marjinal bir yük” getirdiği ve Ohio’nun belirlediği çok boyutlu sorunu hedef aldığı vurgulandı. Kararın, diğer eyaletlerdeki benzer düzenlemelere de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak merkezli yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda 20 zanlı yakalandı

        Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60 yaşındaki doktor F.T. de "rüşvet alma" ve "çocuk düşürtme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım