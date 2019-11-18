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HaberlerTeknolojiABD'nin Huawei kararı bugün açıklanabilir!

ABD'nin verdiği geçici izin doluyor, Huawei'ye ek süre gündemde

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Trump’ın, ABD’li şirketlere Çinli Huawei ile iş yapabilmesi için verdiği geçici izin yarın doluyor. ABD’nin Huawei’ye 90 günlük ek bir süre daha vermesi bekleniyor.

ABD huawei

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD'li şirketlerin Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei Technologies ile iş yapmaya devam etmesine izin veren muafiyeti bugün 90 gün daha uzatmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın Cuma günkü haberinde başlangıçta iki haftalık bir uzatmanın beklendiği ve daha fazla uzatma için çalışmalar yapıldığı, ancak düzenlemelerle ilgi bazı sıkıntılar sebebiyle henüz bir sonuca varılamadığı yer almıştı.

Konuya yakın iki kaynak, haftasonunun ardından Trump yönetiminin planlarının değiştiğini ve ABD'nin geçici muafiyeti 90 gün daha uzatmaya karar verdiğini belirtti.

ABD hükümeti Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti daha önce 19 Ağustos'ta da 90 gün uzatmıştı.

BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Adlarının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar, planlanan uzatmanın bugün açıklanacağını söylediler.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı listeye almasından kısa süre sonra, Huawei'nin Mayıs'ta Amerikan yapımı mallar satın almasına izin vermişti. 

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