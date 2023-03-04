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ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

ABD'nin South Carolina eyaletinde karısını ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski avukat, jüri tarafından suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Eski avukat Alex Murdaugh hakkında Haziran 2021'de 52 yaşındaki karısı Margaret ve 22 yaşındaki oğlu Paul'ü öldürmekten dava açıldı.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Jüri, 54 yaşındaki sanık Murdaugh’un cinayetten ve 2 silah bulundurmaktan suçlu olduğu kanaatine vardı.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Savcılar, eski avukatın cinayetleri, dikkati kariyerini mahvetmekle tehdit eden mali suçlardan başka yöne çekmek ve kendisini acındırmak için işlediğini öne sürdü.

    Murdaugh'un avukatları karara itiraz etti ancak reddedildi.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Yargıç Clifton Newman, suça dair önemli kanıtların olduğunu belirterek, "Tüm kanıtlar tek bir sonuca işaret ediyordu. Hepimizin vardığı sonuç buydu." dedi.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    South Carolina Başsavcısı Alan Wilson, "Maggie ve Paul Murdaugh adaleti hak ediyor, kesinlikle onları sevmesi ve koruması gereken birinin elinden vahşice ölmeyi değil." diye konuştu.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Şartlı tahliye olmaksızın en az 30 yıl hapsi istenen Murdough'un cezası dün kesinleşti ve eşini ile çocuğunu öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    ABD kamuoyunun yakından takip ettiği cinayetler, Netflix’te de bir belgesel olarak yayımlanmıştı.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    Murdaugh’nun avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • ABD'nin konuştuğu davada karar: Eşini ve çocuğunu öldüren avukata ömür boyu hapis

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