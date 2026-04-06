Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.142,84 %1,60
        DOLAR 44,5873 %0,01
        EURO 51,5794 %0,20
        GRAM ALTIN 6.696,85 %-0,11
        FAİZ 42,67 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 104,14 %-0,55
        BITCOIN 69.175,00 %2,27
        GBP/TRY 59,0978 %0,30
        EUR/USD 1,1557 %0,33
        BRENT 109,16 %0,14
        ÇEYREK ALTIN 10.944,48 %-0,16
        Haberler Ekonomi Enerji ABD’de nükleer santrallerde komando tarzı güvenlik tatbikatları kaldırılıyor - Enerji Haberleri

        ABD’de nükleer santrallerde komando tarzı güvenlik tatbikatları kaldırılıyor

        ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu, nükleer tesislerde yıllardır uygulanan "force-on-force" güvenlik denetimlerini aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı. Karar, güvenlik zafiyeti yaratabileceği gerekçesiyle eleştirilirken, kurum mevcut önlemlerin yeterli olduğunu savundu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.04.2026 - 17:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nükleer santrallerde "force-on-force" tatbikatlar kalkıyor

        ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), geçen hafta aldığı kararla, faaliyetteki reaktörlerde yürütülen “force-on-force” (güce karşı güç) güvenlik denetimlerini aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı. Kurumun internet sitesinde cuma günü yayımlanan açıklamada, söz konusu programın, nükleer tesislerdeki olası güvenlik açıklarını test etmek amacıyla ajans kontrolünde düzenlenen sahte komando saldırılarını içerdiği belirtildi.

        NRC, bu denetimleri 1991 yılından bu yana yürütüyordu. ABD Kongresi ise 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından programı güçlendirerek, her nükleer santralde üç yılda bir yapılmasını zorunlu hale getirmişti.

        REKLAM

        KAYGI VERİCİ BİR KARAR

        Karar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan artan enerji talebi, ulaşımın elektrifikasyonu ve kripto para faaliyetleri nedeniyle ABD’nin nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar dört kat artırarak 400 gigavata çıkarma hedefi doğrultusunda NRC üzerindeki izin süreçlerini hızlandırma baskısının sürdüğü bir dönemde alındı.

        Endişeli Bilim İnsanları Birliği’nden nükleer fizikçi Edward Lyman, kararın, İran kaynaklı çatışmalar da dahil olmak üzere ABD altyapısına yönelik süregelen güvenlik tehditleri ortamında kaygı verici olduğunu söyledi.

        Lyman, değişikliğin programı, “NRC’nin yalnızca pasif gözlemci olacağı ve tamamen tesis yöneticileri ile personeli tarafından sahnelenecek tatbikatlardan oluşan, profesyonel güreş maçını andıran bir gösteriye” dönüştüreceğini ifade etti.

        NRC ise yaptığı açıklamada, programdaki güncellemenin “ABD’deki nükleer santrallerde halihazırda güçlü güvenlik önlemlerinin bulunduğunu yansıttığını” bildirdi. Ajansın yürüttüğü tatbikatların 2028 yılına kadar devam edeceği, bu tarihten sonra ise tatbikatların tesisler tarafından gerçekleştirileceği ve ajansın bağımsız gözetim sağlayacağı belirtildi.

        Lyman, yapılan değişikliklerin, tatbikatlarda olası çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik kongre zorunluluklarına uyumu zorlaştıracağını savundu.

        NRC ise programın “başarılı/başarısız” modelinden eğitim odaklı bir yaklaşıma geçmesiyle birlikte “olası çıkar çatışması endişelerinin önemli ölçüde azalacağını” ifade etti.

