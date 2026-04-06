ABD’de nükleer santrallerde komando tarzı güvenlik tatbikatları kaldırılıyor

ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), geçen hafta aldığı kararla, faaliyetteki reaktörlerde yürütülen “force-on-force” (güce karşı güç) güvenlik denetimlerini aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı. Kurumun internet sitesinde cuma günü yayımlanan açıklamada, söz konusu programın, nükleer tesislerdeki olası güvenlik açıklarını test etmek amacıyla ajans kontrolünde düzenlenen sahte komando saldırılarını içerdiği belirtildi.

NRC, bu denetimleri 1991 yılından bu yana yürütüyordu. ABD Kongresi ise 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından programı güçlendirerek, her nükleer santralde üç yılda bir yapılmasını zorunlu hale getirmişti.

REKLAM

KAYGI VERİCİ BİR KARAR

Karar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan artan enerji talebi, ulaşımın elektrifikasyonu ve kripto para faaliyetleri nedeniyle ABD’nin nükleer enerji kapasitesini 2050 yılına kadar dört kat artırarak 400 gigavata çıkarma hedefi doğrultusunda NRC üzerindeki izin süreçlerini hızlandırma baskısının sürdüğü bir dönemde alındı.

Endişeli Bilim İnsanları Birliği’nden nükleer fizikçi Edward Lyman, kararın, İran kaynaklı çatışmalar da dahil olmak üzere ABD altyapısına yönelik süregelen güvenlik tehditleri ortamında kaygı verici olduğunu söyledi.

Lyman, değişikliğin programı, “NRC’nin yalnızca pasif gözlemci olacağı ve tamamen tesis yöneticileri ile personeli tarafından sahnelenecek tatbikatlardan oluşan, profesyonel güreş maçını andıran bir gösteriye” dönüştüreceğini ifade etti.

NRC ise yaptığı açıklamada, programdaki güncellemenin “ABD’deki nükleer santrallerde halihazırda güçlü güvenlik önlemlerinin bulunduğunu yansıttığını” bildirdi. Ajansın yürüttüğü tatbikatların 2028 yılına kadar devam edeceği, bu tarihten sonra ise tatbikatların tesisler tarafından gerçekleştirileceği ve ajansın bağımsız gözetim sağlayacağı belirtildi.

Lyman, yapılan değişikliklerin, tatbikatlarda olası çıkar çatışmalarını önlemeye yönelik kongre zorunluluklarına uyumu zorlaştıracağını savundu.

NRC ise programın “başarılı/başarısız” modelinden eğitim odaklı bir yaklaşıma geçmesiyle birlikte “olası çıkar çatışması endişelerinin önemli ölçüde azalacağını” ifade etti.