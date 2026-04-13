AB’de enerji için koordinasyon çağrısı

        BIST 100 14.015,12 %-0,42
        DOLAR 44,7194 %0,20
        EURO 52,2887 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.779,05 %-0,49
        FAİZ 40,74 %1,82
        GÜMÜŞ GRAM 106,83 %-1,93
        BITCOIN 70.870,00 %-0,68
        GBP/TRY 60,0561 %-0,14
        EUR/USD 1,1688 %-0,30
        BRENT 102,21 %7,36
        ÇEYREK ALTIN 11.082,85 %-0,50
        ABD-İran savaşı sonrası fosil yakıt maliyetlerindeki 22 milyar Euro'luk artış, Avrupa'da enerji politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Ursula von der Leyen, üye ülkelerin fiyat artışlarını kontrol altına almak için enerji piyasasında koordineli hareket etmesi gerektiğini vurguladı

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:36
        Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, İran savaşı sonrasında fosil yakıt faturalarında yaşanan 22 milyar avroluk (25,70 milyar dolar) artış nedeniyle enerji fiyatları konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Pazartesi günü açıkladı.

        Brüksel’de basın mensuplarına konuşan von der Leyen, birçok üye ülkenin aynı anda piyasaya yönelerek fiyatları artırmasının önüne geçmek amacıyla gaz depolama süreçlerinin koordinasyonu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

        Ayrıca, en yüksek etkiyi sağlamak için petrol stoklarının serbest bırakılmasının da koordineli şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden von der Leyen, üye ülkelerin alacağı acil önlemlerin Avrupa tek pazarına zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.

        FOSİL YAKITLAR, GELECEKTE EN PAHALI ENERJİ KAYNAĞI OLMAYA DEVAM EDECEK

        Avrupa Komisyonu’nun enerji fiyatlarına yönelik önlem paketini 22 Nisan’da açıklamayı planladığı, bu önerilerin gelecek hafta yapılacak gayriresmi zirvede AB liderleri tarafından değerlendirileceği bildirildi.

        Von der Leyen, bunun yanı sıra Komisyon’un yaz aylarından önce bir elektrifikasyon stratejisi sunacağını da dile getirerek, enerji fiyatlarını kalıcı şekilde düşürmek için yapısal adımların şart olduğuna dikkat çekti.

        Fosil yakıtlara olan küresel bağımlılığın Avrupa’ya ağır bir maliyet yüklediğini söyleyen von der Leyen, mevcut koşullarda fosil yakıtların önümüzdeki yıllarda da en pahalı enerji kaynağı olmaya devam edeceğini ifade etti.

        Son olarak, karbon azaltımına yönelik stratejilerin yalnızca doğrulanmakla kalmadığını, aynı zamanda her geçen gün daha da önem kazandığını sözlerine ekledi.

