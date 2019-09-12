Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür, ameliyat oldu. Almanya'da gerçekleşen operasyon sonrası bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yıldız oyuncunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Tedavinin bir süre Almanya’da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya’da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon’a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” dedi.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.