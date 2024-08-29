Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

"Taraftarın duygusunu anlıyorum" diyen Abdullah Avcı, "Öncelikle oyunun değerlendirmesini yapalım. Bugün baskıları çok iyi yaptığımız zamanlar da vardı, yapamadığımız zamanlar da vardı. Baskı yapıp topu kapınca coşku ve erken bitirme duygusuyla top kayıpları fazla oldu. Taçtan çıkardığımız bir pozisyonda rakip öne geçti. İkinci yarı ve uzatma bölümünde daha iyiydik. Takım her şeyi denedi. Pozisyonlar var, direkten dönenler var. Sonuçlandıramama gibi bir durum var. İki maçta da bu var. Bu oyun böyle. Çok üzgünüz. Oyuncular da çok üzgün. Bizim için Konferans Ligi önemli bir hedefti. Bu bize bir eşik atlatacaktı. Oyuncular da hakikaten çok üzgün. Futbolun içinde olan penaltılardan kaybettik. İki maçın tümüne bakınca turu hak etmiştik. Sayısız fırsat var. Bunlar yapamazsan bu oyun cezalandırıyor. Bugün bu defter kapandı." dedi.