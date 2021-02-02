Galatasaray, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in coronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Fernandes'in daha sonrasında yapılan PCR testinin negatif çıktığını, ayrıca akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim, 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" dedi.