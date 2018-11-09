Trabzon'da Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için alınan acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, santralin yapımı amacıyla Araklı ilçesi Merkezköy Mahallesi ile Değirmencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince aldı.

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