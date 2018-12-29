Teknoloji şirketi Acer’ın, oyun tutkunları için geliştirilen monitörü Predator X27 Türkiye pazarındaki tüketicilere sunuldu. 27 inç ekran boyutu, 144 Hz yenileme hızı ve göz takip teknolojisinin yanı sıra 4K çözünürlükte NVIDIA G-SYNC HDR ile oyun deneyimini sunan Acer’ın monitörü, 14 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa çıktı.

Quantum Dot teknolojisinden yararlanan ve Adobe RGB renk alanının yüzde 99’unu desteklen Acer Predator X27, 4K (3840 x 2160) çözünürlük, 4 ms tepki süresi, 1000 nit parlaklık seviyesi, yatay ve dikey olarak 178 derecelik izleme açılarına sahip.

Acer HDR Ultra teknolojisinden yararlanan monitör, yalnızca gerektiğinde yanacak şekilde her biri ayrı ayrı kontrol edilen 384 adet alandaki yerel LED aydınlatma özelliğini de barındırıyor.

Monitörün metalden oluşan elmas kesim ayağının, öne arkaya eğme, kendi ekseni etrafında dönme ve yükseklik ayarı özellikleri bulunuyor.

FARE VE KLAVYE YERİNE GÖZ TAKİBİ

Monitörde fare ve klavyenin yerini almak için dahili olarak bulunan Tobii göz takip teknolojisi sayesinde, oyuncular ekranın kenarlarına odaklandığında kamera da otomatik olarak dönüyor.

Göz takibini fare ve klavye veya gamepad kontrolüyle birlikte kullanmak, oyunculara siper için eğilme veya hedefe nişan alma gibi hareketleri de gerçeğe benzer bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ