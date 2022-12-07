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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Achraf Hakimi, Fas'ı çeyrek finale taşıdıktan sonra Dünya Kupası sevincini annesiyle kutladı

Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu. Hakimi, penanka penaltısının ardından tribündeki annesine koştu ve sevincini onunla paylaştı

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  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Fas, İspanya'yı penaltılarda mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. 
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Penaltı atışlarında Fas'ta topun başına en son geçen isim olan Achraf Hakimi, soğukkanlılıkla Unai Simon'u avlayıp ülkesinin bu tarihi başarıya uzanmasına yardım etti. 
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Yıldız oyuncunun hayat hikayesi bu golü daha anlamlı kıldı. 
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Faslı bir ailenin İspanya'ya göç etmesinin ardından Madrid'de doğan Hakimi, Real Madrid altyapısında futbola başladı ve genç yaşlarda teklifini reddetiği İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'nda yıkan isim oldu.
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    PSG'nin yıldızı penanka penaltısının ardından tribündeki annesine koştu ve sevincini onunla paylaştı.
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    NE SÖYLEDİ?

    Dünya Kupası sevincini annesiyle paylaşan Achraf Hakimi daha önce verdiği bir röportajında sahada ailesi için savaştığını açıklamıştı: "Önceden annem evleri temizlerdi. Babam da bir sokak satıcısıydı. Geçim mücadelesi veren mütevazı bir aileden geliyorum. Şimdi ise her gün onlar için savaşıyorum. Benim için kendilerini feda ettiler."
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Hakimi, panenka penaltısıyla Fas'ın turnuva tarihinde Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşan dördüncü Afrika ülkesi olmasını sağladı. 
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    24 yaşındaki oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynanan maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Ayrıca Achraf Hakimi'nin haricinde Yassine Bono, İspanya'nın penaltılarına geçit vermeyerek karşılaşmaya damga vurdu.
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Achraf Hakimi ve arkadaşları, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta İsviçre'yi eleyen Portekiz ile karşılaşacak.
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    Achraf Hakimi kimdir?

    Doğum tarihi/Yaş: 4 Kas 1998 (24)

    Doğum yeri: İspanya / Madrid

    Uyruk: Fas

    Boy: 1,81 m

    Mevki: Sağ Bek

    Güncel kulüp: Paris Saint-Germain

    Güncel piyasa değeri: 65 milyon Euro

    Bu sezonki performansı: 30 maç 5 gol 5 asist (2,442' dakika)
  • Achraf Hakimi, İspanya zaferini annesiyle kutladı! Gözyaşları... - Dünya Kupası haberleri 2022

    MBAPPE'DEN TEBRİK

    Fransa'nın yıldız ismi Mbappe, takımını çeyrek finale taşıtan penaltıyı panenka vuruşun ile gole çeviren Hakimi'yi, büyük harflerle tweet atarak kutladı.

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