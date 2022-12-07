NE SÖYLEDİ?

Dünya Kupası sevincini annesiyle paylaşan Achraf Hakimi daha önce verdiği bir röportajında sahada ailesi için savaştığını açıklamıştı: "Önceden annem evleri temizlerdi. Babam da bir sokak satıcısıydı. Geçim mücadelesi veren mütevazı bir aileden geliyorum. Şimdi ise her gün onlar için savaşıyorum. Benim için kendilerini feda ettiler."