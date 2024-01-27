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        Haberler Gündem Açıköğretim Fakültesi sonuç sorgulama ekranı: 2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri 20-21 Ocak tarihleri arasında uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF final sonuçları için, Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. AÖF güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasını yüzde 30 oranında etkilerken, final sınavları yüzde 70 oranında etki edecek. İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 28.01.2024 - 00:13
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        1

        AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20-21 Ocak tarihlerinde uygulanan final sınavlarına katılım gösteren öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finallerinin açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...

        2

        AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

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        AÖF’TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!

        Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos’ta yapılacak.

        4

        AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

        5

        AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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