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Sanatın ve bilimin çarpıcı dilini kullanarak insan hak ve özgürlükleri bağlamında adalet konusunda toplumsal etki yaratmayı amaçlayan, sosyo - kültürel yaşamın zenginleşmesine çalışan tematik bir festival olan 11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım - 2 Kasım arasında düzenlenecek.

Başkanın Prof. Dr. Adem Sözüer, direktörünün Prof. Dr. Bengi Semerci'nin olduğu 11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni 25 Kasım'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde Pınar Altuğ Atacan ile Hakan Bilgin'in sunumlarıyla gerçekleştirilecek. Törende; Sahraa Karimi ve Reis Çelik'e 'Sinema Onur Ödülü', Hülya Uçansu'ya 'Sinema Katkı Ödülü' ve Sargun Ali Tont'a 'Akademik Onur Ödülü' takdim edilecek.

Prof. Dr. Adem Sözüer - Prof. Dr. Bengi Semerci

Çin'li yönetmen Cao Jinling'in yönettiği 'Anima'nın açılış filmi olarak gösterileceği açılış töreni festivalin You Tube kanalı olan https://www.youtube.com/uscff adresinden canlı yayınlanacak.