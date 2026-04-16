'Açlık Oyunları' yıldızı Ethan Jamieson silahlı saldırıdan tutuklandı

'Açlık Oyunları' filmiyle tanınan oyuncu Ethan Jamieson, öldürme niyetiyle silahla saldırı suçundan üç ayrı suçlamayla tutuklandı.

2012 yapımı 'Açlık Oyunları'nda çocuk oyuncu olarak 4. bölge yarışmacısını canlandıran, şu anda 27 yaşında olan oyuncu, üç kişiye 9 mm'lik yarı otomatik tabancayla saldırdığı iddiasıyla 8 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olay, 23 Mart'ta ABD'nin Raleigh şehrinde meydana geldi. Jamieson'ın 9 Nisan'daki kefalet talebi reddedildi. 30 Nisan'da karar duruşması yapılacak.

Raleigh şehri polisine göre yetkililer, silah sesleri üzerine olay yerine ulaştıklarında mağdur, kendilerini beklerken elektrikli bisikletle gelen kimliği belirsiz bir şüphelinin araçlarına ateş ettiğini bildirdi. Olay sırasında araçta iki kişi daha bulunuyordu.

Polis, "Soruşturma sırasında dedektifler, mağdurların aracına doğru tek bir el ateş eden kişinin Ethan Jamieson olduğunu tespit etti" dedi.

Jamieson daha önce Mart 2025'te tutuklanmış ve tutuklamaya direnmekle suçlanmıştı. İddia edilen olay da Jamieson'ın şu anda ikamet ettiği Raleigh'de gerçekleşmişti. Oyuncu, son saldırı iddiasından üç gün sonra, 26 Mart'ta, geçen yıl işlediği suçtan dolayı mahkum edildi.

Jamieson'ın çocuk yıldız olarak kısa süren bir kariyeri oldu. 2009'dan itibaren birkaç televizyon dizisinde yer alan Jamieson, 2012'de Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yanı sıra Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth'ün de rol aldığı 'Açlık Oyunları' filminde rol aldı. Yine aynı yıl gişe rekorları kıran filmin yapım sürecini perde arkasından gösteren 'The World Is Watching: Making the Hunger Games' belgeselinde de yer alan Jamieson, 2017'de 'Extras: The Hunger Games' adlı mini dizide rol aldı.