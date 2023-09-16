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Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, saat 09.52'de İzmir'in Buca ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir'in diğer ilçelerinden de hissedildi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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