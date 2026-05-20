Adana'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 13:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından Adana merkezde saat 11.00 sıralarında sağanak etkili oldu.
Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçeleri ile İmamoğlu ilçesinde bazı cadde ve sokakları su bastı.
Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazıları da otomobillerini park edip yağışın durmasını bekledi.
Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde kanalizasyon taştı, sokaklar su ile doldu.
Su basan Kıyıboyu Caddesi'nde ise trafik tek şeritten ilerledi.
Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Güney Kuşak Bulvarı'ndaki alt geçidi ise su bastı. Sürücüler su dolan alt geçitte ilerlemekte güçlük çekti.
Bisikletliler ve motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı.
