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Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve biletler çıktı mı?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, kendisi gibi zirve takibini bırakmayan Adana Demirspor'a konuk oluyor. Lig ve kupada üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan sarı lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, zorlu Adana Demirspor Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...

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  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?

    Süper Lig'de 22. haftanın kapanışı Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla yapılacak. İşte, merakla beklenen Adana Demirspor Fenerbahçe karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve her iki takımın muhtemel ilk 11'ine ilişkin tüm bilgiler...
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda, Emre

    Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Arda Güler, Batshuayi, Valencia.
  • Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? Adana Demirspor Fenerbahçe maçı biletleri çıktı mı ve fiyatlar ne kadar?

    ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

    Bilet fiyatları şu şekilde:

    Batı tribün üst: 200 TL

    Batı tribün alt: 103-104 blok 400 TL, 102-105 blok 300 TL, 101-106 blok 200 TL

    Maraton üst: 180 TL

    Maraton alt: 118 blok 400 TL, 117-119 blok 350 TL, 116-120 blok 300 TL, 115-121 blok 275 TL, 114-122 blok 170 TL

    Güney kale arkası alt: 135 TL

    Güney kale arkası üst: 110 TL

    Kuzey kale arkası alt: 135 TL

    Kuze kale arkası üst: 110 TL

    Güney balkon: 200 TL

    Kuzey balkon: 200 TL

    Misafir tribünü: 140 TL

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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