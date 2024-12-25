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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı!

        Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:19
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        Adana Demirspor'da flaş ayrılık!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

        Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Sarı, bu sezon Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 1 asist yaptı.

        Yusuf Sarı'nın yeni adresinin RAMS Başakşehir olması bekleniyor.

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