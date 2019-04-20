Adana derbisinde 59. randevu

Ünü ve heyecanı kent sınırlarını aşan ve kentin iki köklü takımını tatlı bir rekabetle karşı karşıya getiren Adana derbisi, maç günü yaklaştıkça sporseverleri heyecanlandırıyor. 1940 yılında kurulan kentin ilk takımlarından Adana Demirspor ile 1954’ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor, yarın oynanacak maçta 59. kez karşı karşıya gelecek.

DERBİDE ADANASPOR ÜSTÜN

İki ezeli rakip arasında geride kalan 58 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor ise 15 galibiyet elde ederken, 21 karşılaşmadan taraflar beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1’lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.Bu sezon Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında karşı karşıya gelen Adana Demirspor ile Adanaspor, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İKİ TAKIM DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Ezeli rakipler Adanaspor ve Adana Demirspor, sezonun ikinci yarısına teknik direktör değişiklikleriyle başladı. Sezona Cihat Arslan ile başlayan Adanaspor, istenen sonuçların alınamaması üzerine 7. hafta öncesinde Coşkun Demirbakan’ı takımın başına getirdi. Kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor’un başına ikinci yarının başında ise ‘nöbetçi’ diye anılan Eyüp Arın getirildi. Turuncu-beyazlılar, Eyüp Arın yönetiminde çıktığı 7 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Sezona Hakan Kutlu yönetiminde başlayan Adana Demirspor'da ise ilk 12 haftada beklenen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktörlüğe Yılmaz Vural getirdi. Mavi-lacivertli takımda Yılmaz Vural da beklenen etkiyi gösteremeyince sezonun ikinci yarısında Ümit Özat’la anlaşıldı. Adana Demirspor Ümit Özat’la çıktığı 8 maçta sadece 1 mağlubiyet alırken, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan dev derbi, yarın saat 19.30’da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.