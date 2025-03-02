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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adanaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Daniel Candeias ve Amadou Ciss'in golleriyle galibiyete ulaşan Adanaspor, puanını 24'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 34 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:07
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        Adanaspor üç puanı iki golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Adanaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5'te Daniel Candeias ve 82. dakikada Amadou Ciss attı.

        Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 24'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 34 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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