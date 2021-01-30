TFF 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'u 5-2 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Murat Altan
Adanaspor: Karacic, Donkor, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı (Dk. 70 Umut Sözen),Celil Yüksel, Ahmethan Köse (Dk. 82 Ömer Çiçek),Berkan Fırat (Dk. 65 Hüseyin Çolak),Ozegovic (Dk. 82 Eren Keleş),Ergin Keleş (Dk. 65. Atalay Babacan)
Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Mehmet Özcan, Tolga Yakut (Dk. 46 Onur Arı),Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Furgan Polat),Talha Erdoğan (Dk. 81 Kaan Gül),Sholaja, Berkay Tanır (Dk. 81 Uğur Can Semizoğlu)
Goller: Dk. 21 Ergin Keleş, Dk. 28, 49 ve 76 (Penaltıdan) Ozegovic, Dk. 45 Ahmethan Köse (Adanaspor),Dk. 58 Sholaja, Dk. 90+2 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Bedirhan Altunbaş, Dk. 75 Bilal Ceylan (Eskişehirspor),Dk. 86 Hakan Çinemre (Adanaspor)
DAKİKALAR...
21. dakikada soldan Canberk’in ortasında ceza sahasında Ozegovic'in kafa vuruşu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Ergin Keleş'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Celil'in yerden uzun pasında topu alan Ergin Keleş, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde Ozegovic’e gönderdi. Bu oyuncu, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı. 2-0
45+2. dakikada Uğurcan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kalecinin güçlükle çeldiği top Ahmethan’ın önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
48. dakikada Eskişehirspor kalecisi Melih’in ceza sahası dışında büyük hatası sonucu topu kapan Ozegovic, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 4-0
58. dakikada soldan Erdal’ın ara pasıyla topla buluşan Sholaja'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
75. dakikada Adanaspor’un atağında Ahmethan ceza sahası içerisinde Onur’un yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem Emre Malok pozisyon sonucu penaltı kararı verdi.
76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ozegovic topu ağlarla buluşturdu. 5-1
90+2. dakikada Eskişehirspor'da Mehmet ceza sahası içerisindeki karambolde topu filelere yolladı. 5-2
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