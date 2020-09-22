Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Akyel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yunus Murat Ceylan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada yeni teknik direktör Ceylan'ın bir dönem Adanaspor'da forma giydiği de bildirildi.
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