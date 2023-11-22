Adele, Rich Paul'a evlilik sözleşmesi imzalatmış

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"DAHA ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ



Öte yandan Rich Paul, ilişkisi hakkında, "Mutluyuz. Birbirimize çok iyi geliyoruz" demişti.



Adele ise, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" açıklamasını yapmıştı. Evliliğe sıcak baktığını da belirten şarkıcı, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" şeklinde konuşmuştu.



Fotoğraflar: Splash News