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        Haberler Dünyadan Adele, Rich Paul'a evlilik sözleşmesi imzalatmış - Magazin haberleri

        Adele, Rich Paul'a evlilik sözleşmesi imzalatmış

        Adele'in ünlü menajer Rich Paul ile sessiz sedasız evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcının, sevgilisine evlilik sözleşmesi imzalattığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:13
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        2021'de Simon Konecki boşanan Adele, ikinci kez dünyaevine girmişti. Adele, NBA yıldızı LeBron James'in menajeri Rich Paul ile hayatını birleştirmişti. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Alan Carr'ın Los Angeles’taki komedi şovunda da evlendiklerini doğrulamıştı.

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        EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASI

        Adele-Rich Paul çiftinin sürpriz evliliğiyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. 220 milyon dolarlık servetini korumak isteyen Adele'in düğün önce müstakbel eşine evlilik öncesi bir sözleşme imzalattığı iddia edildi.

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        Yakın çevresinin ısrarıyla evlilik sözleşmesine ikna olan Adele için, "Aşka inanıyor ve parayla ilgili herhangi bir şey hakkında konuşmanın kesin bir romantizm katili olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

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        "DAHA ÇOK ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Rich Paul, ilişkisi hakkında, "Mutluyuz. Birbirimize çok iyi geliyoruz" demişti.

        Adele ise, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" açıklamasını yapmıştı. Evliliğe sıcak baktığını da belirten şarkıcı, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

        Fotoğraflar: Splash News

        #Adele
        #Rich Paul
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