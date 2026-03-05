Canlı
        Haberler Spor Basketbol NBA Adem Bona'dan Jazz potasına 12 sayı! - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'dan Jazz potasına 12 sayı!

        Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona, takımının Utah Jazz'ı 106-102 mağlup ettiği maçta 12 sayılık katkı verdi.

        Giriş: 05.03.2026 - 10:40
        Adem Bona'dan Jazz potasına 12 sayı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda New York Knicks'i 103-100 mağlup etti.

        Madison Square Garden'da oynanan maçta Chet Holmgren 28 sayı, 8 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 26 sayı, 8 asistle Thunder'ın galibiyetinde başrolü oynadı.

        Knicks'te Karl-Anthony Towns 17 sayı, 17 ribaunt, Jalen Brunson 16 sayı, 15 asist, OG Anunoby de 16 sayı kaydetti.

        ADEM BONA'DAN JAZZ POTASINA 12 SAYI

        Philadelphia 76ers, çekişmeli geçen mücadelede Utah Jazz'ı 106-102 mağlup etti.

        76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, Jabari Walker 22 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, ilk 5'te başladığı ve 29 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

        Üst üste yedinci mağlubiyetini yaşayan Jazz'da ise Keyonte George 30, Isaiah Collier 18 sayıyla oynadı.

        Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği olacaksa buna İran halkı karar verir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran ha...
