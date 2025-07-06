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        Haberler Spor Transfer Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Takımından Tobias Gulliksen açıklaması! - Futbol Haberleri

        Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Takımından Tobias Gulliksen açıklaması!

        Norveç Ligi ekibi Djurgardens'in sportif direktörü Bosse Andersson, transferde adı Beşiktaş ile anılan Tobias Gulliksen'in geleceği hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:45
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Djurgarden forması giyen 21 yaşındaki Tobias Gulliksen geldi. Norveçli genç yetenek için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve transferin kısa sürede netleşebileceği belirtildi.

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        SPORTİF DİREKTÖR AÇIKLADI

        Djurgården'ın sportif direktörü Bosse Andersson, kulübün Norveçli yıldız oyuncusu Tobias Gulliksen'in satışı için son görüşmeleri yaptığını doğruladı. Andersson, "Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından bir kulüp, transfer penceresi henüz açılmadığı için saygı gösterdi ve önümüzdeki günlerde onlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

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        EN İYİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN İDDİASI

        Gulliksen için en iyi teklifi Beşiktaş'ın sunduğu ifade edildi. Gulliksen'e göre bu haftaki maç, onun son maçı olacak çünkü salı günü transfer penceresi açılacak.

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        On numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki oyuncu, Norveç Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

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