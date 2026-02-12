Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı
Giriş: 12.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:36
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: AA
