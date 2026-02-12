Canlı
        Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

        Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

        Adıyaman'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 12.02.2026 - 18:36
        Terör örgütü MLKP'ye operasyon: 3 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        Hatay'da su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş toprağa verildi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık bir metre derinliğinde su dolu inşaat temeline düşerek boğulan Ömer (5) ve İsmail Sert (3) kardeşler, toprağa verildi. (DHA)

