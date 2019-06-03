HABERTÜRK SPOR | İnanç ERGÜLEN

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat ile Piyalepaşa İstanbul'un gerçekleştirdiği iftarda buluştuk. Burada sorularımızı yanıtlayan Polat, Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi. Tekrar başkan olmayı düşünmediğini söyleyen Adnan Polat, "Benim böyle bir arzum isteğim yok. İşlerim çok yoğun. Küçük de olsa hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor" dedi. İşte Polat'ın sözleri:

22. ŞAMPİYONLUK YORUMU: FARK AÇILIYOR!

Galatasaray'ın şampiyonluğu bizleri mutlu ediyor. Şampiyonluğa alışkınız bir takımız. Rakiplerle arayı açıyoruz. Rakiplerimiz çok arkada kaldığı için bu durum bizi de rahatsız ediyor. (Gülüyor) Emeği geçen herkesi kutluyorum. Galatasaray'a hayırlı olsun. İnşallah Avrupa'da da iyi neticeler alırız.

İDARİ İBRASIZLIK KONUSU: İHANET EDİYORLAR!

Galatasaray'da idari ibrasızlık denilen şey gerçekten Galatasaray'a o kadar çok zarar veriyor ki. Bana da aynısını yaptılar. Dedim ki 'Bu yaptığınız bana değil Galatasaray başkanlık makamına yapılmış bir şey. İnşallah yol olmaz. Yoksa kulübümüzün başkanlık makamını çok yıpratacaksınız.' Kişisel çıkarlar uğruna yine aynı şeyi yaptılar. Yasal olarak hiçbir kıymeti yok. Bana yaptıkları zaman mahkemeye gittik. Yargının 46 yargıcının 46'sı oybirliği ile böyle bir saçmalık olamaz diye yok kabul ettiler. Aynı şey Mustafa Cengiz başkan için de geçerlik olacak. Çünkü Yargıtay'da emsal bir karar var. Bunların kazanılıp kaybedilmesi de önemli değil. Esas önemli olan Galatasaray'a çok büyük kötülük yapıyorlar. Galatasaray'ın ağırlığını saygınlığını yok ediyorlar. Kültürüne karşı hakaret, ihanet ediyorlar. İnşallah bundan sonra olmaz.

BAŞKANLIK DÜŞÜNCESİ VAR MI?

11 sene hizmet yaptım. Görevimi tamamladım. O dönem el kaldıranlar telefonla aradılar, özür dilediler. Artık geride kaldı. Benim böyle bir arzum isteğim yok. İşlerim çok yoğun. Küçük de olsa hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor. Galatasaray kulübü şu an biraz da ektiğini biçiyor. Ben 7 yıl görev aldıktan sonra başkanlığa cesaret ettim. Şimdi öyle değil. Artık herkes olabiliyor. Çünkü başkanlık makamının ağırlığını bozdular. Sırf kişisel hırsları yüzünden.

"GALATASARAY'A KÖTÜLÜK YAPIYORLAR"

Her zaman söylüyorum. Galatasaray Lisesi bizim gurur kaynağımız. Mezun olanların yüzde 95'i adam gibi adamlar. Hepsi işinde gücündeler. Maçlara geliyorlar, kongreye geliyorlar. Yüzde 3'lük çapulcu takımı var ki onlar Galatasaray'ı maddi manevi soymaya çalışıyorlar. Onla yatıp kalktıkları için başarılı da oluyorlar ama Galatasaray'a çok büyük kötülük yapıyorlar.