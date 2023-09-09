Adra GYO halka arz oluyor! Adra GYO halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğini yürüteceği Adra GYO halka arz 22,66 TL'den işlem görecek. Yatırımcıların gözleri "Adra GYO halka arz ne zaman, kaç lot verir?" sorularına çevrildi. İşte, Adra GYO halka arz detayları...
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. 22,66 TL'den halka arz edecek olan Adra GYO, lotunu eşit dağıtacak. 'ADGYO' hisse adıyla halka arz olan şirket Borsa İstanbul'da "Yıldız Pazar"da işlem görecek. Peki, Adra GYO halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek? İşte, konuya ilişikin ayrıntılar...
ADRA GYO HALKA ARZ OLUYOR!
Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220.000.000 TL olan mevcut sermayesini 73.700.000 TL artırarak 293.700.000 TL’ye çıkaracak. Adra GYO halka arzında ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak.
ADRA GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecektir.
ADRA GYO HALKA ARZ FİYATI
1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak payların tamamı eşit dağıtılacak.
ADRA GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,6 milyar TL olması beklenirken; Adra GYO’nun halka açıklık oranı ise %25,09 olacak. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılması bekleniyor.