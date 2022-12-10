Adriana Lima'nın, 2009'da Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin, Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.