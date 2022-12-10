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Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı! O maç kalbini kırdı...

Geçtiğimiz ağustos ayında üçüncü kez anne olan top model Adriana Lima, ailesinin en küçük üyesi oğlu Cyan'ı sosyal medyadaki takipçileriyle tanıştırdı. Brezilya'nın Hırvasitan'a elenmesine üzülen model, Instagram sayfasından duygularını dile getirdi

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  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    Brezilyalı model Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima, üçüncü kez anne olmuştu. 29 Ağustos'ta yeniden annelik heyecanı yaşayan 41 yaşındaki model, oğlunun yüzünü gösterdi.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    "ANNEN YÜZÜNDEKİ MUTLULUĞU GÖRÜYOR"

    FIFA Dünya Kupası etkinlikleri kapsamında sevgilisi Andre Lemmers ile birlikte Katar'da bulunan Lima, "Oğlum... Annen, gülüşünde babanla birlikte tanık olduğun ilk futbol turnuvasının verdiği mutluluğu görüyor. Yakında ablalarınla buluşup tekrar mutlu ve büyük bir aile olacağız." ifadelerini kullandı.

    Lima ayrıca, daveti için FIFA'ya da teşekkür ederek, "Katar'daki anıları sonsuza kadar bizimle kalacak." dedi.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    Brezilya'nın Hırvasitan'a elenmesine üzülen model, Instagram sayfasından kırık kalp fotoğrafı yayınladı.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    DOĞUMU BU FOTOĞRAFLA DUYURDU

    Adriana Lima, geçen ağustos ayının son günlerinde dünyaya gelen oğlunun doğumunu, onun tek bir gözünün fotoğrafını paylaşarak Instagram sayfasından duyurmuştu.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    Adriana Lima ile sevgilisi Andre Lemmers bebeklerinin cinsiyetini de yine bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. O paylaşımda yer alan videoda Lima'nın eski evliliğinden dünyaya gelen kızlarının yanı sıra Andre Lemmers'in eski ilişkisinden doğan iki çocuğu da bulunuyordu.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    Adriana Lima'nın, 2009'da Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak çiftin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin,  Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki kızı bulunuyor.
  • Adriana Lima oğlu Cyan'ın ilk fotoğrafını paylaştı

    TÜRK ÜNLÜ İSİMLERLE AŞK YAŞAMIŞTI

    Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulmuştu.

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