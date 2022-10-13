AEK Larnaca Fenerbahçe maçı için artık beklenen gün geldi çattı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan temsilcimiz, ilk 3 maçında topladığı 7 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı lacivertli ekip bu kez Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği AEK Larnaca karşısına çıkıyor. İşte, merakla beklenen AEK Larnaca Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...