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Kripto para piyasalarında heyecan ve sıkıntı hiç bir zaman son bulmuyor. TerraUSD (UST) ve LUNA'nın 60 milyar dolarlık çöküşünün etkileri atlatılmışken Solana ağına dair endişeler yeni bir güvensizlik yarattı.

Piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto parası arasında yer alan Solana yüzde 13.3 düşerek 39 doların altını gördü. Bu düşüşte dün gece Solana ağının 4.5 saat durması etkili oldu. Söz konusu sürede yeni bloklar işlemden geçirilemedi, Solana ağı üzerinde kurulan uygulamalar durdu.

Ethereum'un rakibi olarak gösterilen Solana son dönemlerde NFT ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemleri arasında popüler hale geldi. Normalde Solana blokzincirinde saniyede 50.000 işlem yapılıyor ve işlem maliyetleri rakiplerine göre düşük seyrediyor. Ancak bazı avantajlarına rağmen son 1 ayda ağ 2 kez durdu ve yeniden başlatılmak zorunda kaldı.

16.4 MİLYAR DOLAR UÇTU

1 ay önce Solana 94 dolardan işlem görüyordu. Artan endişeler 1 Mayıs ve dün gece yaşanan teknik sıkıntıların etkisiyle 1 ayda yüzde 59 değer kaybetti. Bu süreçte Solana'nın toplam piyasa değeri de 30 milyar dolardan 13.6 milyar dolara geriledi. Yani 16.4 milyar dolar buharlaştı.

PİYASA GENELİNDE SATIŞ

Bugün Solana etkisiyle kripto para piyasasının genelinde düşüş yaşandı. Bitcoin bu sabah itibarıyla günlük yüzde 5.5 değer kaybederek yeniden 30.000 doların altına geriledi. 29.501 doları gördü. Ethereum da yüzde 6.3'lük düşüşle 1.810 dolara çekildi. Binance Coin'de düşüş yüzde 6.2'yi, Cardano'da (ADA) yüzde 7.4'ü buldu. Dogecoin ise yüzde 6.2 düştü.