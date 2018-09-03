Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,41 ile mücevher (altın), yüzde 13,56 ile salatalık, yüzde 12,14 ile bilgisayar, yüzde 11,40 ile muz, yüzde 9,50 ile uçak bileti ücreti, yüzde 9,22 ile yatak bazası, yüzde 9 ile elektrik ücreti yer aldı.

EN ÇOK KURU SOĞAN UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30,57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19,93 ile havuç, yüzde 18,77 ile domates, yüzde 16,16 ile patates, yüzde 12,62 ile sivri biber, yüzde 10,98 ile armut, yüzde ile 9,29 ile erik, yüzde 5,59 ile erkek tişörtü izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: