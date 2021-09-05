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Haberler Otomobil Ağustosta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
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Ağustosta en çok satılan otomotiv markaları Fiat, Renault ve Dacia oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu. En çok satış yapan hafif ticari araç markaları ise Fiat, Ford ve Dacia olarak kayıtlara geçti. Ağustosta Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılırken, 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi

Ağustosta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.

Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı.

Toplam satışlarda ağustos ayında Dacia'nın ilk 3'te ve Hyundai'ın da ilk 5'te yer alması dikkati çekti.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA RENAULT İLK SIRADA

Ağustosta en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu.

Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi.

VW, 2 bin 785 adetle dördüncü ve Dacia da 2 bin 745 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

AĞUSTOSTA FERRARİ VE LAMBORGHINI 1'ER ADET SATILDI

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustosta 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 430 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 2 bin 649 satışla Ford ve 1.675 satışla Dacia izledi.

VW, 1.421 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 687 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.

YILIN 8 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 büyüyerek 109 bin 612 adede ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 78 bin 726 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 52 bin 837 ile Volkswagen ve 52 bin 254'le Renault takip etti.

Ford, 44 bin 812 satışla dördüncü ve Toyota da 36 bin 507'lik satışla beşinci sırada yer aldı.

Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 12 12 0 0 12 12
ASTON MARTIN 3 3 0 0 3 3
AUDI 1,525 1,525 0 0 1,525 1,525
BENTLEY 0 0 0 0 0
BMW 1,429 1,429 0 0 1,429 1,429
CITROEN 1,640 1,640 337 337 0 1,977 1,977
CUPRA 18 18 0 0 18 18
DACIA 2,745 2,745 1,675 1,675 0 4,420 4,420
DFSK 17 17 0 0 17 17
DS 83 83 0 0 83 83
FERRARI 1 1 0 0 1 1
FIAT 5,856 80 5,936 4,221 209 4,430 10,077 289 10,366
FORD 165 1,318 1,483 2,501 148 2,649 2,666 1,466 4,132
HONDA 2,089 168 2,257 0 2,089 168 2,257
HYUNDAI 2,605 1,601 4,206 199 199 2,605 1,800 4,405
ISUZU 0 47 60 107 47 60 107
IVECO 0 277 277 0 277 277
JAGUAR 7 7 0 0 7 7
JEEP 272 272 0 0 272 272
KARSAN 0 17 17 17 0 17
KIA 1,042 1,042 80 80 0 1,122 1,122
LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1
LAND ROVER 165 165 0 0 165 165
LEXUS 18 18 0 0 18 18
MASERATI 12 12 0 0 12 12
MAZDA 14 14 0 0 14 14
MERCEDES-BENZ 1,533 1,533 687 687 0 2,220 2,220
MG 17 17 0 0 17 17
MINI 144 144 0 0 144 144
MITSUBISHI 103 103 0 267 267 0 370 370
NISSAN 1,524 1,524 114 114 0 1,638 1,638
OPEL 895 895 92 92 0 987 987
PEUGEOT 691 691 439 439 0 1,130 1,130
PORSCHE 35 35 0 0 35 35
RENAULT 7,522 669 8,191 487 487 7,522 1,156 8,678
SEAT 1,183 1,183 0 0 1,183 1,183
SKODA 1,376 1,376 0 0 1,376 1,376
SMART 0 0 0 0 0
SSANGYONG 90 90 23 23 0 113 113
SUBARU 56 56 0 0 56 56
SUZUKI 551 551 0 0 551 551
TOYOTA 1,742 254 1,996 397 397 1,742 651 2,393
VOLKSWAGEN 2,785 2,785 1,421 1,421 0 4,206 4,206
VOLVO 700 700 0 0 700 700
TOPLAM: 19,979 24,777 44,756 6,786 6,912 13,698 26,765 31,689 58,454

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