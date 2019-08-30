TrabzonsporUEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, grupların değerlendirmesini yaptı. Çekebilecekleri en iyi kurayı çektiklerini belirten Ağaoğlu, "Getafe'yi çok fazla bilmiyorum ama Basel ve Krasnodar bizim kalitemizde, bizim ayarımızda takımlar. Hata yapmadığımız takdirde, Yunanistan ekibi AEK karşısında ilk yarıda oynadığımız futbolu oynamadığımız takdirde gruptan çıkma şansımızın bir hayli yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Avrupa Ligi'nin Trabzonspor açısından çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Ağaoğlu, "UEFA'da grup aşamasına katılmadan önce oynadığımız Sparta Prag ve AEK takımları çok güçlü takımlardı. Hem lig ve hem Avrupa'da oynadığımız maçlar bizi yordu. Milli takım arası takımın dinlenmesine, toparlanmasına ve taşların yerine oturması anlamında iyi gelecek. Uzun zamandır bu heyecandan uzaktık. Motivasyon anlamında bu bize iyi gelecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BÜLBÜLOĞLU: DİŞİMİZE GÖRE

Trabzonspor´da Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, dişlerine göre bir kura çektiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, güzel bir kura çektiklerini belirterek, "Çok güzel bir kura oldu. 3 takımda bence dişimize göre. Trabzonspor bu gruptan çıkacak güce sahip ve çıkacağına da inanıyorum. Takımımızın yolu açık olsun" dedi.

"FENERBAHÇE´Yİ YENMEYE GİDİYORUZ"

Bülbüloğlu, Süper Lig´in 3. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına yönelik ise, "Kadıköy´e yenmeye gidiyoruz. Birçok kez elimize fırsat geçmesine rağmen burada uzun süredir bozamadığımız bir seri var. Bu kez yenmeye gidiyoruz. Takımımıza da güveniyorum. İnşallah mahcup olmayız. Üç günde bir maç oynuyoruz. Yorgunluklar normal olabilir ama buna göre de tedbir alınacaktır. Fenerbahçe maçı başka bir maç. Bütün oyuncularımız da bunun bilincinde. Tüm futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.