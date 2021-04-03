Ahmet Ağaoğlu: Gol yollarında fazla etkili olamadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny´in eksikliği, Ekuban´ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.