Ahmet Ağaoğlu: Gol yollarında fazla etkili olamadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny´in eksikliği, Ekuban´ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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