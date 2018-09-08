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Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Trabzon'da oynanan UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran ve ihtarname çektiren Burak Yılmaz'la ilgili konuştu. Sert açıklamalar yapan Ağaoğlu, "Alacak varsa ödenir, olay çok taze. Geldiğimizde ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Kulübün kaptanı böyle yaparsa gerisini düşünmek istemiyorum" ifadelerini kullandı

08 Eylül 2018 Cumartesi, 10:15:04 | Güncelleme:

UEFA Uluslar B Ligi'nde Türkiye ve Rusya karşılaşmasını izleyen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Trabzonspor'un kaptanı Burak Yılmaz'ın alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesi değerlendiren Ağaoğlu, ödenecek para varsa o paranın ödeneceğini ihtarname çekmeye gerek olmadığını vurgulayarak, “Onu kendisine sormak lazım. Hangi düşünce ile federasyona başvurdu. Olay çok taze. Yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetim ile görüşülebilecek bir durum. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Fakat nedense geldiğimizden beri benim hatırladığım 10 veya 11. ihbar. Geldiğimiz birinci ayda ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bunlar olurken 6 aydır para alamayan hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyuncularımızdan 2 tanesi de mesela yabancı oyuncumuz. Şöyle düşünüyorlar galiba; ihtarnameyi çekersek bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir ihtarname çekmeye gerek yok” şeklinde konuştu.

"TRANSFER SEZONUNUN KAPANMASININ HEMEN ARDINDAN BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Burak Yılmaz’ın alacaklarından dolayı kulübü ihtarname çekmesinin pek hoş olmadığını kaydeden Ağaoğlu, “Olay daha yönetimde görüşülmedi. Transfer sezonunun kapanmasının hemen ardından 1 haftadan geçmeden böyle bir şey ile karşılaşıyoruz. Kaldı ki, çok birikmiş bir alacağı da yok. Geçen seneden bir aylık bu seneden de bir aylık. Bu sürece de bakarsak tabi 10 dakika forma giyindi. Takımın aldığı her puan başına öyle bir anlaşma yapılmış. Oynasın oynamasın 10 bin Euro prim ödeniyor kendisine. Yaptırım gibi bir şey söz konusu olamaz. Takımın kaptanı ve bizim yerli oyuncumuz takımımızdaki oyuncuların yüzde 80’inin yabancı olduğunu düşünürsek takım kaptanı böyle bir yol açarsa arkasını düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şeye hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. 18 Mayıs’ta sezon biterken bir ihtarname çekmişti. Bir de şimdi bana pek hoş gelmedi. Kendisini dinlemek lazım” diye konuştu.

"HERKES BÜTÜN HINCINI BİZDEN Mİ ÇIKARIYOR"

Trabzonspor Kulübü'ne mesaj vermenin hiç kimsenin haddi olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, “Beni çok üzdü. Biz geldiğimiz zaman 4-6 ay para ödenmemişti. Herkes bütün hıncını bizden mi çıkartıyor. Ben bunu anlayamıyorum. Burada sürekli altını çizerek söylediğim bir şey var. Bu sürecin içinden çıkacaksak hep beraber çıkacağız. Ancak tüm olarak buradan çıkabiliriz. Herkes kendi tarafından bakarsa olay takım olmaktan çıkıyor. Trabzonspor olarak baktığımız zaman bunlar aşamayacağımız olaylar değil. Geçen sene 4 milyon 100 bin Euro civarından bir para ödendi. Onu ödeyen kulüp 800 bin Euro'ya da öder. Farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Ama transfer sezonunda Burak’ın Trabzonspor’a maliyeti bu konu çok işlendi. Ben orada şunu söyledim bu maliyet benim problemim kimseyi ilgilendirmez. Kendi açısından bakıldığı zaman çok haklı nedenleri de olabilir. Fakat netçe itibariyle kulübümüzün kaptanı 800 bin Euro ve aldığımız 7 puandan 870 bin Euro civarındaki paranın bir ay içerisinde ödenmesi için ihtarname gönderdi. Hiçbir Allah’ın kulu Trabzonspor’un ne yönetimine ne o kulübe ne de bu camiaya mesaj veremez. Trabzonspor Kulübü'ne mesaj vermek hiçbir kimsenin haddi değil” ifadelerini kullandı.

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